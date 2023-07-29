Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент подчеркнул, что празднование Рождества в эту дату соответствует календарной традиции церкви в Иерусалиме

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит отмечать Рождество 7 января, несмотря на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о переносе праздника на 25 декабря. Об этом украинскому изданию "Страна" в пятницу заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

"Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы расчитывать на уважение к этим людям и их традиции. Но имеем то, что имеем", - сказал священник.

Климент напомнил, что празднование Рождества 7 января "соответствует календарной традиции церкви в Иерусалиме". "Там главные святыни христианства, и там все главные торжества православной церкви по сей день совершаются по юлианскому календарю", - отметил он.

27 июля так называемый поместный собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердил решение о переходе на новоюлианский календарь, который предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря.

До сих пор все неканонические юрисдикции, объединившиеся в ПЦУ, как и каноническая Украинская православная церковь, жили по юлианскому календарю. Им пользуются Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов), Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви.

Новоюлианский календарь был разработан в начале 20-х годов ХХ века сербским астрономом Милутином Миланковичем (1879-1956). Тогда же начался переход на этот календарь поместных православных церквей. Новоюлианский календарь до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским, которым пользуются католики.