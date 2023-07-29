Попова исключила вероятность распространения холеры в России

Глава Роспотребнадзора отметила, что после выявления случаев этого заболевания в Тамбовской области в регионе уже заканчиваются карантинные мероприятия, ситуация стабильна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила риски распространения холеры на территории России после выявления случая в Тамбовской области. Об этом она сообщила в интервью ТАСС на полях Второго саммита Россия - Африка.

"В Тамбовской области заканчиваются карантинные мероприятия. Мы продолжаем исследования в одной из групп, учитываем риски и оцениваем их. Но в общем-то ситуация абсолютно стабильная. Мы поэтапно снимаем все ограничения, которые были введены для того, чтобы не допустить распространение холеры. И мы не допустили распространения", - сказала она.

Руководитель ведомства также отметила, что система эпидемического надзора, органы власти Тамбовской области и все службы в этой ситуации сработали на высоком уровне. "Мы вовремя выявили это заболевание, вовремя диагностировали, изолировали больных, провели весь комплекс мероприятий - и на сегодняшний день в Тамбовской области никаких рисков распространения этого инфекционного заболевания нет", - подчеркнула Попова.

20 июля пресс-служба правительства Тамбовской области со ссылкой на данные областного управления Роспотребнадзора сообщила, что холероподобный возбудитель выявили у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тамбовской области отметили, что проводятся противоэпидемические мероприятия в гостинице для трудовых мигрантов, расположенной в Рассказовском районе. Глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил, что из-за проведения дезинфекции очистных и водопроводных сооружений в целях профилактики установлен временный запрет на использование воды реки Цны в Тамбове. 21 июля стало известно, что число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии, проживающих в гостинице для трудовых мигрантов в Тамбовской области, возросло до двух.

Полный текст интервью будет опубликован 31 июля в 11:00 мск.