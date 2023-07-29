Катер для водолазных работ пополнит ряды МЧС на юге России

В Ярославле спустили на воду водолазное судно "Спасатель Николай Ремизов"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Катер "Спасатель Николай Ремизов", предназначенный для поисковых работ на акваториях и водолазных работ на глубине до 60 м, пополнит ряды МЧС на юге России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В Ярославле на территории судостроительного завода состоялась торжественная церемония спуска на воду водолазного судна "Спасатель Николай Ремизов". Катера данного типа предназначены для поисковых работ на акваториях и водолазных работ на глубине до 60 м с установкой рейдового оборудования", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил глава МЧС Александр Куренков, водолазному судну присвоено имя спасателя МЧС России Николая Ремизова, погибшего при спасении терпящих бедствие на море рыбаков. "После спуска на воду в соответствии с планом-графиком строительства будет проводиться дооборудование судна всем необходимым на плаву у достроечной стенки, после чего катер поступит на вооружение в ФГКУ "Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России", - отметили министр.

В МЧС добавили, что до конца текущего года на Ярославском судостроительном заводе запланирован спуск еще одного судна.