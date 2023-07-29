В Москве ожидаются кратковременный дождь и похолодание до плюс 21 градуса

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 19 до 21 градуса тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов, ожидается гроза.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов, местами пройдет сильный дождь. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов, на востоке области прогнозируется кратковременный дождь, ливень.

Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с, при грозе порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и в Подмосковье до 21:00 субботы из-за грозы и сильного дождя, из-за порывов ветра в столице до 10:00 воскресенья, в области - до 21:00 субботы.