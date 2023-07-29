В Якутии создадут центр духовной культуры народа саха

По словам главы республики Айсена Николаева, в 2025 году начнет работу Арктический центр эпоса и искусств

ТАСС, 29 июля. Центр духовной культуры народа саха будет создан в одном из залов нового Арктического центра эпоса и искусств. Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев после встречи с представителями общественности в центре духовной культуры "Дом Арчы".

"Я поддерживаю вашу инициативу, считаю ее важной. Ведь в быстро меняющемся мире каждому из нас родной язык, богатая духовная культура народа саха являются большой опорой, придают нам силу для развития. В 2025 году начнет работу Арктический центр эпоса и искусств. В театральной части центра строятся три зала в форме урасы: основной - для театральных постановок, средний - мультимедийный - для домов олонхо (древнейшее эпическое искусство народа Якутии - прим. ТАСС) и творческих коллективов. Третий зал - "обрядовый", может стать пространством для духовной культуры народа саха", - передает слова Николаева пресс-служба правительства республики.

На встрече жители республики обратились к Николаеву с инициативой создания центра.

Он отметил, что размещение нового центра культуры народа саха в современном здании Арктического центра эпоса и искусств поможет презентовать исконные традиции и многовековую культуру народа саха на международном уровне.

Указом главы Якутии предусмотрено финансирование творческих проектов и программ по реконструкции домов олонхо республики в размере не менее 50 млн рублей каждый год, учреждены стипендии главы республики народным мастерам - носителям традиционного культурного наследия, хранителям эпического богатства.