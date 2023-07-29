В Приморье отмечают Международный день тигра

Праздник проводится с целью информирования и привлечения внимания общественности к проблемам вымирания и охраны этих животных

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Международный день тигра (International Tiger Day) отмечают в субботу, 29 июня, в Уссурийске (Приморский край). Как рассказала ТАСС начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Ольга Тесленко, в рамках приуроченного к празднику фестиваля в городе проходят забег, карнавал, кинопоказы, а также запланировано мэппинг-шоу на здании администрации города.

"Фестиваль, посвященный Международному дню тигра, уже стартовал в Уссурийске. С утра прошел "тигриный забег", в котором приняли участие более 200 человек - дети и взрослые, профессиональные спортсмены и любители. Вечером начнется тигриный карнавал. Заявки на участие в нем подали более 1,5 тыс. человек из 59 команд. Среди них пройдет соревнование на "самых ярких", "самых громких", "самых рычащих", "самых полосатых" и так далее. Всего 10 номинаций", - рассказала собеседница агентства.

Кроме того, в рамках фестиваля уже открылась выставка достижений муниципалитетов "Гордость Приморья", на которой представили свои достижения предприятия и организации Октябрьского, Пограничного, Михайловского районов и Уссурийского городского округа. В фестивале участвуют мастера декоративно-прикладного творчества, действует фудкорт, проводятся викторины и квесты.

"Вечером на большой сцене планируется показ фильма "Амурский тигр - хозяин тайги". А когда станет темно, на здании администрации города будет мэппинг-шоу, сюжетом которого станет встреча исследователя Уссурийского края Владимира Арсеньева и его проводника Дерсу Узала с тигром", - добавила Тесленко.

29 июля ежегодно отмечается Международный день тигра. Он был учрежден на международном форуме по проблемам сохранения тигра ("Тигрином саммите"), который прошел 21-24 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге. Праздник проводится с целью информирования и привлечения внимания общественности к проблемам вымирания и охраны этих животных.

Юбилей охраны тигра

К празднованию Международного дня тигра занимающийся охраной этих животных на юге Дальнего Востока центр "Амурский тигр" опубликовал недавно обнаруженный документ, подтверждающий, что СССР был первым в мире государством, начавшим защищать тигра законодательно.

"Сотрудники центра "Амурский тигр" искали документ, с которого началась охрана тигра в нашей стране. Это, как указывается во всех источниках, произошло в 1947 году, когда в СССР запретили охоту на тигра. <…> Мы обнаружили другой документ, который, правда, опубликован в 1948 году. Не исключаем, что где-то существует и та самая бумага от 1947 года, но она точно иного плана и ее еще только предстоит обнаружить", - сообщает пресс-служба центра.

Отмечается, что таким образом 75 лет назад, 14 июня 1948 года в нашей стране подписан первый нормативно-правовой акт, который прямо запрещает охоту на амурского тигра. В то время поводом к ограничению охоты на амурского тигра послужила не его красота и важность для устойчивости биоразнообразия в регионе, а его стоимость в валюте в живом виде на экспорт.

Документ называется "Решения №355 Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся от 14 июня 1948 года "О правилах и сроках производства охоты и ведения охотничьего хозяйства на территории Хабаровского края". Этот документ стал первым в мире запретом на охоту на тигра. Так, например, в Индии охоту на редкого хищника запретили лишь в 1971 году.

Пункт 16-й документа гласит: "Воспрещается охота в течение всего года повсеместно по краю на следующих зверей и птиц: калан/морской бобр, горал, амурский, тигр, дикуша и гага". Сначала запрет распространялся только на территорию Хабаровского края, а позже к нему присоединился Приморский край. Затем - все остальные регионы ареала тигра.

Тигр - признак здоровой экосистемы

Защита амурского тигра невозможна применительно только к этому виду, заявил в разговоре с ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Это комплексная задача, в которую входит охрана мест его обитания, защита от браконьеров и тигра, и копытных, которые являются кормовой базой зверя, борьба с лесными пожарами, экологическое просвещение и многое другое.

"Все мероприятия направлены на природный комплекс. Соответственно, тигр - это скорее вторичная история как индикатор сохранения естественной природы. И если тигр где-то обитает, значит, там есть лес и есть копытные животные, нет браконьеров. Если мы пресекаем деятельность охотников именно на тигра, то мы работаем и по тем, кто охотится на других животных", - говорит Арамилев.

По его словам, одну из главных ролей здесь играет и работа с населением, экологическое просвещение. Ведь только благодаря населению, которое здесь проживает, тигру удается не только спастись, но и расселяться на территории, которую он оставил десятки лет назад.

В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 животных. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.