В ДНР сообщили, что поврежденные обстрелом ВСУ объекты в Макеевке восстановят до октября

Как отметил министр строительства и ЖКХ региона Николай Циганов, работа по восстановлению ведется практически круглосуточно

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Социальные объекты и дома в Макеевке, поврежденные 4 июля в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут восстановлены до октября. Об этом ТАСС сообщил министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов.

"Основные повреждения на объектах - кровля и остекление. На сегодняшний день у нас на выходе порядка 200 строителей. Работы ведутся на 33-х объектах. На данный момент ведется закупка необходимого стройматериала, до конца месяца в работу планируем взять все объекты. Все восстановительные работы мы обязаны завершить до октября", - сказал министр.

Он уточнил, что работа по восстановлению ведется практически круглосуточно.