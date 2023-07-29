В один из разрушенных храмов Мариуполя доставили освященные мощи Александра Невского

Их, а также колокол и икону передали верующие благотворители, отметили в движении дочерей офицеров "Катюша"

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Участницы движения дочерей офицеров "Катюша" доставили в поврежденный обстрелами Свято-Успенский храм Мариуполя колокол, а также икону и мощи Александра Невского.

"В один из таких храмов в Мариуполе, разгромленный азовцами, 28 июля приехали "Катюши", чтобы увековечить память о погибших храмах Донбасса и подарить храму новую жизнь. "Катюши" жертвуют Свято-Успенскому храму освященные в Херсонесе колокол с изображением Князя Владимира и образ Благоверного князя Александра Невского с частицей его мощей", - сообщили ТАСС в движении.

По словам активисток, колокол, икону и мощи для Мариуполя передали верующие благотворители. Перед отправкой в Донбасс по инициативе активистов на колокол была нанесена гравировка с изображением князя Владимира, затем груз освятили в Херсонесе.

В ходе боев за Мариуполь храм и его инфраструктура получили сильные повреждения. Святыня находится в стадии восстановления.

Мариуполь был освобожден в апреле 2022 года в ходе специальной военной операции, при этом часть группировки Вооруженных сил Украины была заблокирована в промзоне металлургического комбината "Азовсталь". 20 мая Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен почти 2,5 тыс. заблокированных на заводе украинских боевиков и завершении операции освобождения города.