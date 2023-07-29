В ЛНР восстанавливают 26 храмов из более 50, разрушенных Украиной

По словам секретаря Бердянской епархии Сергия, из Киево-Печерской лавры могут вывезти мощи православных святых, которые хранились там на протяжении столетий

ТАСС, 29 июля. Российские специалисты планируют восстановить в ЛНР более 20 православных храмов и часовен из 50, разрушенных ранее действиями украинских националистов. Об этом рассказал ТАСС начальник отдела по работе с политическими партиями и общественными организациями управления внутренней политики и массовых коммуникаций администрации главы Луганской Народной Республики Владислав Калхидов.

"Всего российские специалисты планируют восстановить свыше 20 храмов. <…> Восстанавливают кровлю, купола, фасады, систему отопления, случается, что храмовые здания строят с нуля", - рассказал он. По словам Калхидова, восстановление некоторых церквей находится под вопросом: "они либо полностью разрушены, либо расположены в населенных пунктах с разрушенной инфраструктурой, в которых практически не осталось мирных жителей". Параллельно Русская православная церковь восстанавливает храмы на Донбассе: с августа 2022 года восстановлены 12 храмов; в 2023 году было принято решение о восстановлении еще 14 храмов.

Характеризуя действия киевских властей в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), священнослужители называют их "предсказуемым и логичным продолжением преступлений оккупационного режима", отмечая риски, связанные с вывозом находившихся в храмах и монастырях ценностей, многие из которых почитаются православными верующими как святыни. "Одна из задач этих людей - уничтожение православия, в принципе это и не скрывается. Конечно, это святыни всей православной Руси, вообще всех православных славян. Все, кто приезжал в Киев - они приходили к ним, молились. Мы каждый год выезжали в Киев на празднование крещения Руси. Это был всегда масштабный крестный ход и обязательно молитва перед этими святынями", - сказал ТАСС секретарь Бердянской епархии, перешедшей в прямое управление Московского Патриархата, протоиерей Сергий (Илющенко).

По его словам, из Киево-Печерской лавры могут быть вывезены мощи православных святых, которые хранились там на протяжении столетий.

Молитва о единстве

Возможным разграблением церковных святынь в Киеве под видом их сохранения обеспокоена православная общественность во всем мире, считает настоятель Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий (Халюта). По его словам, сегодня от 20 до 25 млн жителей Украины являются прихожанами Украинской православной церкви, при этом действия киевского режима сегодня направлены против интересов этих людей. "Захваты храмов, захваты монастырей, аресты священников - все это, безусловно, свидетельствует о том, что правительство Украины воюет со своим народом", - добавил собеседник ТАСС.

От добавил, что в Херсонесе, где принял крещение святой равноапостольный князь Владимир и откуда началось крещение Руси, будут молиться о том, "чтобы Господь даровал нам возобновление любви, даровал разумения, понимания, прощения друг друга - для того, чтобы наш единый народ, который крестился в херсонесской купели, был единым, неразделимым, братским", - сказал протоиерей Сергий.