Путин поздравил c десятилетием центр "Амурский тигр"

Как отметил президент, развитие инфраструктуры заповедников, национальных парков и служб охотнадзора стало возможным благодаря работе центра

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с десятилетием центр "Амурский тигр", созданного под эгидой Русского географического общества. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Центр выполняет важную, востребованную миссию, направленную на изучение и сбережение популяции амурского тигра, ареал которого сосредоточен преимущественно на территории нашей страны", - говорится в телеграмме главы государства.

Путин отметил, что за прошедшие годы совместными усилиями удалось добиться ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности "хозяина амурской тайги", обеспечения безопасной среды его обитания. Президент также подчеркнул, что развитие инфраструктуры заповедников, национальных парков и служб охотнадзора стало возможным благодаря работе центра.

"Этот безусловный успех стал возможным благодаря кропотливому, неустанному труду ученых-биологов, экологов, краеведов, волонтеров и, конечно, энергии, энтузиазму и подвижничеству многих неравнодушных людей", - отметил президент.

Путин пожелал центру "Амурский тигр" всего самого доброго.

29 июля ежегодно отмечается Международный день тигра. Он был учрежден на международном форуме по проблемам сохранения тигра ("Тигрином саммите"), который прошел 21-24 ноября 2010 г. в Санкт-Петербурге. Праздник проводится с целью информирования и привлечения внимания общественности к проблемам вымирания и охраны этих животных.