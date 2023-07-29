В Москве начали тестировать инновации для комфортной городской среды

Речь идет об умных скамейках, кашпо с подогревом и вертикальных садах

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Тестирование инновационных решений для комфортной городской среды, таких как кашпо с подогревом, скамейки с солнечными батареями и вертикальные сады, проводят в Москве. Об этом сообщил в субботу на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

"Инновации для комфортной городской среды начали тестировать в столице. "Умные" скамейки оснащены солнечными батареями - получаемой энергии достаточно для работы встроенного Wi-Fi роутера, осветительных ламп вечером и ночью, а также USB-разъемов для зарядки гаджетов", - написал мэр.

Он также отметил, что кашпо с подогревом решает проблему гибели хвойных растений в городе: зимой сохраняет тепло, весной прогревает землю до оптимальной температуры и дает растению пить воду из грунта, а летом включает систему автополива.

"В вертикальных садах воссоздали природный принцип питания растений от грунтовых вод, поэтому их можно сделать в любом помещении. Эти разработки российских стартапов уже пробуют в двух школах города в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений Агентства инноваций Москвы", - заключил Собянин.