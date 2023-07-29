В Таганроге отменили массовые мероприятия после ЧП с украинской ракетой

По данным правительства региона, после ЧП в медучреждения обратились 16 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Все массовые мероприятия в Таганроге после ЧП с украинской ракетой, которое случилось в центре города в пятницу, отменены, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены", - говорится в сообщении.

В пятницу в центре Таганрога в переулке Лермонтовский неподалеку от кафе "Чехов сад" упали обломки ракеты. Погибших нет. Как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, эпицентр ЧП пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, разрушена стена и кровля, повреждены соседний многоквартирный дом, гаражи и хозпостройки. По данным властей, после ЧП в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, в том числе в состоянии средней тяжести - девять, а также один в тяжелом состоянии, он находится в послеоперационной палате. Утром в субботу один человек был выписан из больницы. Детей среди пострадавших нет.

Минобороны РФ уточняло, что в Таганроге упали обломки сбитой российскими система ПВО переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200, выпущенной украинским режимом. В районе ЧП в Таганроге локально введен режим ЧС. Главным следственным управлением СК России по факту ракетной атаки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данным ведомства, вооруженными формирования Украины для совершения атаки была применена ракета неустановленного типа, имеющая высокие поражающие свойства.