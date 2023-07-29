Фадеев попросил прокурора Краснодарского края взять на контроль дело о ДТП с самокатом

По словам главы СПЧ, правоохранительными органами еще не выработана единообразная методика ведения подобных дел

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому с просьбой проконтролировать дело о наезде самокатчика на беременную в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета.

Жительница Сочи Мадина Саманджия обратилась в СПЧ после того, как на пешеходном переходе ее сбил самокатчик. Будучи беременной, она получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа. По ее словам, она не может быть признана потерпевшей, поскольку нет МРТ и рентгеновских снимков, подтверждающих травмы. Медики утверждают, что "делать такие снимки ей нельзя из-за беременности". Саманджия отметила, что проходит по делу как свидетель, а потерпевшим является пользователь самоката, "у которого якобы отказали тормоза".

"Правоохранительными органами еще не выработана единообразная методика ведения подобных дел, а подобных инцидентов с каждым днем становится все больше. Учитывая вышеизложенное, а также большой общественный резонанс, прошу вас взять его расследование под особый контроль. Буду благодарен за информирование Совета о принятых мерах", - приводятся слова Фадеева из обращения к Табельскому.