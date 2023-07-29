В Орловской области открыли полигон для подготовки участников народной дружины

Губернатор региона Андрей Клычков отметил, что "Бригада Катукова" создана для оказания помощь и содействия правоохранителям в обеспечении безопасности и правопорядка

ТАСС, 29 июля. Власти Орловской области открыли учебный полигон для проведения занятий по подготовке членов народной дружины "Бригада Катукова" управлению беспилотными летательными аппаратами, оказанию экстренной медицинской помощи, владению стрелковым оружием и другим дисциплинам. Занятия на полигоне будут проводить ветераны специальной военной операции (СВО) и опытные инструкторы, написал в своем Telegram-канале в субботу губернатор региона Андрей Клычков.

"Народная дружина Орловщины "Бригада Катукова" начинает свои тренировки. Сегодня утром после реконструкции состоялось открытие учебного полигона, на котором будут проходить занятия по подготовке народных дружинников. Он оборудован всем необходимым для успешной подготовки и обучения по различным дисциплинам", - написал он.

По данным Клычкова, народная дружина "Бригада Катукова" создана для оказания помощь и содействия правоохранителям в обеспечении безопасности и правопорядка. Для ее членов на полигоне установлены галереи для стрельбы, вагончики для размещения штаба и личного состава обучаемых, несколько десятков крупных макетов различных видов вооружения и демонстрационных материалов.

"Обучение будет проводиться опытными инструкторами, прошедшими специальную подготовку, а также ветеранами СВО. Каждый прошедший обучение овладеет навыками экстренной медицинской помощи, управления БПЛА, ориентирования на пересеченной и городской местности, владения различными типами стрелкового оружия и, главное, слаженно работать в команде. Также каждый обучаемый будет обеспечен вещевым имуществом с отличительными знаками", - написал губернатор Орловской области.