Гарика Сукачева госпитализировали

Концерт рок-музыканта в Карелии отменили

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Рок-музыкант, поэт, композитор, режиссер театра и кино Гарик Сукачев госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, его концерт в Карелии отменен. Об этом сообщается на официальной странице музыканта во "ВКонтакте".

"В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате "Народное караоке". <...> С уважением, команда Гарика Сукачева", - говорится в публикации.

ТАСС запросил пресс-службу Сукачева о случившемся.

Как отмечается на странице, это "официальный информационный аккаунт Гарика Сукачева". 28 июля здесь же была размещена информация, что 29 июля ожидается концерт рок-музыканта в Карелии.

Игорь (Гарик) Сукачев родился 1 декабря 1959 года в деревне Мякинино Московской области (ныне - в составе Москвы). Он начинал музыкальную карьеру в составе групп "Закат Солнца вручную" и "Постскриптум", которая после его ухода сменила название на "Браво". В 1986 году вместе с Сергеем Галаниным создал коллектив "Бригада С", который просуществовал до 1994 года. С новым составом музыкантов Сукачев собирал группу "Неприкасаемые". В 2013 году было объявлено о ее распаде. У Сукачева режиссерское образование и за плечами ряд актерских и режиссерских работ в кино. В частности, он снял по собственным сценариям фильмы "Праздник" и "Дом Солнца".