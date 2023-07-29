В Москве выполнили более половины запланированных на год работ по ремонту энергоподстанций

Заммэра города Петр Бирюков отметил, что уже отремонтировали 1 197 объектов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% от запланированного объема работ по ремонту столичных энергоподстанций, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году обновим в общей сложности около 2,3 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций, что позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. В настоящее время выполнено более половины от общего объема - отремонтировано 1 197 объектов", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что при планировании учитываются периоды с пиковыми нагрузками, праздничные дни, поэтому большую часть работ проводят в период с апреля по декабрь.

"В рамках ремонтной программы проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - уточнил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.