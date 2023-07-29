29 июля, 09:53

В Англии спасли пассажиров американских горок, застрявших на 20-метровой высоте

По сведениям газеты The Daily Telegraph, вагонетка с людьми застряла под углом 90 градусов в самом конце подъема к пику горки

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Спасатели в парке развлечений города Саутенд-он-Си (графство Эссекс) высвободили пассажиров американских горок из вагончика, который застрял на высоте почти 22 м. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

На фото, размещенных изданием, видно, что вагонетка с людьми застряла под углом 90 градусов в самом конце подъема к пику горки. В таком положении людям пришлось провести около 40 минут прежде, чем их вызволили.

"Все пассажиры были целыми и невредимыми возвращены на землю, где они встретились со своими родственниками спустя 40 минут", - заявил изданию Марк Миллер, директор компании Stockvale Group, которая управляет парком развлечений. 

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Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
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