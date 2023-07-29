Народный фронт за год доставил в Северодонецк более 30 тонн гуманитарной помощи

В наборы входят продукты питания и предметы личной гигиены, отметила пресс-секретарь регионального исполкома ОНФ в ЛНР Мария Белецкая

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Волонтеры Общероссийского Народного фронта (ОНФ) за год доставили жителям города Северодонецка Луганской Народной Республики (ЛНР) свыше 30 тонн гуманитарной помощи, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального исполкома ОНФ в ЛНР Мария Белецкая.

"Уже год помогаем жителям Северодонецка и доставляем им гуманитарную помощь. За это время привезли им более 30 тонн гуманитарной помощи. Это наборы, в которые входят продукты питания и предметы личной гигиены", - сказала она.

Белецкая также сообщила, что волонтеры доставили в Северодонецк школьную форму. На ее приобретение ОНФ потратил 1,5 млн рублей. "Недавно привезли в Северодонецк детское питание, общий вес - 2 тонны. Эту помощь получат семьи с детьми", - добавила она.

Северодонецк был освобожден от ВСУ летом прошлого года в ходе проведения Россией специальной военной операции и значительно пострадал во время боев. В городе разрушены жилые дома, повреждены объекты водо-, газо- и электроснабжения, гражданская инфраструктура.