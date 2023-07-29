Путин пообщается с многодетными семьями, которых приглашал в Москву

Президент свяжется с ними по видеоконференции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 29 июля пообщается с многодетными семьями, награжденными орденами "Родительская слава". Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин, продолжающий работу в Санкт-Петербурге, свяжется с многодетными семьями по видеоконференции.

"Он посредством видеоконференции встретится с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", - сказал представитель Кремля. Песков пояснил, что "это те семьи, с которыми президент встречался 1 июня, в День защиты детей, и тогда пригласил эти семьи приехать в Москву, когда будет лето, хорошая погода - так, чтобы с Москвой познакомиться, осмотреть". "Семьи приехали с детьми, такая поездка была организована, много всего посмотрели", - отметил представитель Кремля.

По его словам, теперь президент "хочет обязательно спросить, какие впечатления от посещения Москвы" у гостей.

"Президент всегда уделяет большое внимание многодетным семьям и высоко ценит родительский труд", - заметил пресс-секретарь главы государства.