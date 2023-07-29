График поездов Казанского направления МЖД значительно изменится в конце июля

Часть поездов отменят

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Расписание поездов Казанского направления Московской железной дороги значительно изменится с 31 июля по 3 августа. Об этом сообщили в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 04:30 мск 31 июля до 04:30 мск 3 августа в связи с подготовкой к [запланированному в августе] запуску МЦД-3 на Казанском направлении значительно изменится расписание поездов: интервалы движения поездов будут увеличены до 20 минут в пиковые часы, до 40 - в течение дня, часть поездов будет отменена, у части изменится расписание, маршрут следования и остановки, часть поездов проследуют от и до станции Перово, часть - от и до Казанского вокзала", - говорится в публикации.

Пассажирам не рекомендуют пользоваться станцией Выхино для того, чтобы добраться до центра. "Возможны альтернативные маршруты: со станции Косино Казанского направления пересаживайтесь на одноименную станцию Некрасовской линии метро, откуда можно доехать до "Нижегородской", где есть пересадка на БКЛ, еще со станции Косино есть пересадка на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, также можно пользоваться наземным транспортом: от станции Перово Казанского направления ходят маршруты до станции "Перово" Калининской линии метро, "Андроновки" и "Шоссе Энтузиастов" МЦК, а также до транспортного узла "Нижегородская", - добавили в департаменте транспорта.