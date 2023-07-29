В Москве установили оборудование в уникальной операционной флагманского центра ГКБ №15

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что центр введут в эксплуатацию уже в 2023 году

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Оборудование для уникальной гибридной операционной установили во флагманском центре больницы №15 им. Филатова. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Во флагманском центре больницы №15 им. Филатова установили оборудование для уникальной гибридной операционной. В ней одновременно смогут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты. Таким образом, у врачей появится возможность при необходимости проводить несколько разноплановых хирургических вмешательств", - написал мэр.

Он уточнил, что всего в центре будут функционировать девять разнопрофильных операционных.

"Помещения самого центра зонируем для оптимизации путей движения пациентов и персонала. Создадим для родственников комфортные зоны ожидания и помещения круглосуточного пребывания при реанимации и интенсивной терапии. А также - кабинеты для общения с врачами", - добавил Собянин.

Мэр резюмировал, что центр введут в эксплуатацию в этом году. "Всего в городе появятся шесть таких флагманских центров, два уже принимают пациентов", - заключил он.