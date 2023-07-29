В ННГУ зачислили 60 человек в рамках поддержки семей участников СВО

Всего вуз на приоритетном этапе принял 274 человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Университет Лобачевского (ННГУ) в приоритетном порядке зачислил 60 человек, в том числе детей военнослужащих и сотрудников спецслужб, принимавших участие в специальной военной операции (СВО), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Как рассказал и.о. ректора университета Олег Трофимов, в 2023 году по отдельной квоте в российские вузы поступают в числе других категорий дети военнослужащих и сотрудников спецслужб, принимавших участие в СВО или в боевых действиях на территории других государств. "Благодаря разработанным в нашей стране мерам поддержки семей военнослужащих возможность поступить в высшие учебные заведения за счет бюджетных средств получило большее число категорий граждан. Мы очень рады, что в этом году по отдельной квоте ННГУ принял 60 человек. Они зачислены в приоритетном порядке", - приводятся в сообщении слова Трофимова.

В целом вуз на приоритетном этапе зачислил 274 человека, из них по особой квоте - 77 человек, отдельной квоте - 60 человек, целевой квоте - 87 человек, а также 50 победителей и призеров олимпиад, поступающих без вступительных испытаний.

Олег Трофимов также отметил, что на первый курс университета поступили 50 победителей и призеров олимпиад, что примерно в полтора раза больше, чем в 2022 году. Есть среди них и молодой человек из Донецкой Народной Республики. "Он стал призером Республиканской олимпиады школьников, которая приравнивается к Всероссийской олимпиаде. Также без вступительных испытаний к нам в приоритетном порядке зачислен чемпион Паралимпийских игр", - добавил Трофимов.