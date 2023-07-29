В Греции сообщили об улучшении ситуации с пожарами

На Родосе, Корфу, Эвбее и в области Магнисия нет активных фронтов огня, отметила пожарная служба страны

АФИНЫ, 29 июля. /ТАСС/. Ситуация с пожарами в Греции улучшилась, на островах Родос, Корфу (Керкира), Эвбея и в области Магнисия нет активных фронтов огня природных пожаров. Об этом сообщила пожарная служба страны.

По ее данным, "активных фронтов огня больше нет, а возгорания, возникающие периодически, ликвидируются немедленно и успешно, так как на местах остаются мощные подразделения пожарных и периодически, при необходимости, пожарные самолеты и вертолеты сбрасывают воду с воздуха". При этом все государственные службы продолжают находиться в состоянии повышенной готовности в связи с тем, что опасность возникновения пожаров во многих районах страны из-за высокой температуры воздуха и сильных ветров остается высокой.

На Родосе в пятницу возникли несколько повторных возгораний в лесах в районах между населенными пунктами Вати, Профилия, Геннади, Лардос, но они были немедленно ликвидированы. На северо-востоке Корфу также были повторные возгорания, которые тушили пожарные на земле, а воду с воздуха на очаги огня периодически сбрасывали четыре самолета и два вертолета. Всего в пятницу в стране возник 51 очаг лесных пожаров, большая часть из которых была сразу же ликвидирована.

В субботу утром возник пожар в районе Мелиссия близ города Аспропиргос. Огонь распространяется в низкой растительности. Для его ликвидации мобилизованы как наземные, так и воздушные силы. В субботу также возникло сильное возгорание в районе Гликорризи (область Мессиния). Его тушат 30 пожарных на 9 автомобилях, а также шесть единиц авиационной техники.

В области Магнисия, где в четверг из-за лесного пожара произошли взрывы на складе боеприпасов ВВС Греции около местечка Неа-Анхиалос, общая ситуация с пожарами значительно улучшилась. Все оставшиеся очаги огня находятся в районе сельскохозяйственных угодий, кроме фронта между населенным пунктом Сескло и приморским Хриси-Акти-Панагия. Возгорания тушат пожарные на земле при поддержке самолетов и вертолетов.

По сообщению газеты Proto Thema, руководство Министерства национальной обороны Греции отстранило командира 111-го авиакрыла ВВС Греции от выполнения его обязанностей до завершения административной проверки обстоятельств и причин пожара и взрывов на складе боеприпасов около местечка Неа-Анхиалос. Во время взрывов там никто не пострадал, персонал склада был заблаговременно эвакуирован.