В Москве открыли почти 5 км новых выделенных полос для городского транспорта

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что это позволит уменьшить время проезда для 38 городских и областных маршрутов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение по 5 новым постоянным выделенным полосам для городского транспорта открыли в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня открыли 5 новых постоянных выделенных полос для городского транспорта. Как сообщил [заммэра столицы] Максим Ликсутов, общая протяженность выделенок - 4,96 км. Они значительно уменьшат время проезда для 38 городских и областных маршрутов", - значится в публикации.

Новые участки появились на проспекте Андропова (от остановки "Проспект Андропова, 42" до улицы Новинки), на улице Капотня (от остановки "Стадион" до улицы Верхние поля и от остановки "Филиал больницы имени Демихова" до МКАД), на Хорошевском мосту и Таманской улице (от набережной Новикова-Прибоя до 1-й линии Хорошевского Серебряного Бора), на улице Свободы (от Алешкинского проезда до Планерной улицы), на Ярцевской улице (от Партизанской улицы до Молодогвардейской улицы).

"Внедрение новых выделенных полос позволяет не только сократить время ожидания транспорта на остановках, но и снижает аварийность с городским транспортом на 30-40%. Мы продолжим развивать инфраструктуру, чтобы обеспечить комфорт и безопасность наших пассажиров в соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина", - отметил Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.