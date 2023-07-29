В Москве в пяти парках открыли новые летние зоны отдыха с бассейнами

В пресс-службе столичного департамента культуры отметили, что на каждой из локаций предусмотрена необходимая инфраструктура

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Новые зоны отдыха с бассейнами под открытым небом появились в столичных парках "Ходынское поле", "Красная Пресня", "Сокольники" и 50-летия Октября, а также ландшафтном парке "Митино". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Первый этап реализации проекта [мэра Москвы "Лето в парке"] начался в мае 2023 года. Общая площадь зон отдыха, возведенных в парках "Ходынское поле" (САО), "Красная Пресня" (ЦАО), "Сокольники" (ВАО) и 50-летия Октября (ЗАО), ландшафтном парке "Митино" (СЗАО), составила более 9,5 тыс. кв. м. Они включают по три бассейна с современными системами глубокой фильтрации и подогрева воды. Все работы завершили по плану, и в июле летние зоны отдыха с бассейнами начали принимать первых посетителей", - говорится в сообщении.

Так, в парке "Ходынское поле" зону отдыха с бассейнами организовали на площадке между холмом с панорамными качелями и прудом. Зона отдыха в парке "Красная Пресня" расположена на Малом острове, около главной сцены. В парке "Сокольники" найти новую зону отдыха с бассейнами можно на территории кемпинга. Также загорать у бассейнов и купаться в них можно в парке 50-летия Октября, они размещены около ротонды к северу от площади Семьи. В ландшафтном парке "Митино" зона отдыха расположилась около Фестивальной площади.

"На каждой из локаций предусмотрена необходимая инфраструктура, в том числе спасательная вышка. Для посетителей установили удобные шезлонги с зонтиками. Также есть помещения для переодевания и душевые кабины, места общественного питания и витаминные бары. Кроме того, в каждой зоне отдыха возле бассейнов подготовили площадки для проведения мероприятий. Смонтировали и музыкальное оборудование: посетителей радуют музыкальные сеты начинающих и известных диджеев", - добавили в департаменте культуры.

До окончания летнего сезона зоны отдыха с бассейнами будут открыты ежедневно: с понедельника по четверг - с 09:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье и в праздничные дни - с 09:00 до 22:00. При неблагоприятных погодных условиях может быть временно изменен режим работы, о чем посетители смогут узнавать из официальных информационных ресурсов парков - на сайтах и в соцсетях.

"В будни для посетителей с 13 лет входной билет стоит 2 тыс. рублей и включает в себя аренду шезлонга и полотенца, детский (от 5 до 12 лет) - 1 тыс. рублей. В выходные и праздничные дни цена входного билета с арендой шезлонга и полотенца составит 2,5 тыс. рублей (с 13 лет), детского - 1 250 рублей (5-12 лет). Юные гости до 4 лет включительно отдыхают бесплатно", - заключили в пресс-службе департамента.