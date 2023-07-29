В исторический центр Петербурга вернулись патрули конной полиции

Их можно увидеть на маршрутах Миллионная улица - Александровский сад - Исаакиевский собор и в районе Марсова поля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Конная полиция, воссозданная в Петербурге в этом году, приступила к патрулированию центра города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Два парных конных патруля можно увидеть на маршрутах Миллионная улица - Александровский сад - Исаакиевский собор и в районе Марсова поля", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в ГУ МВД, первые конные патрули заступили на дежурство в историческом центре Петербурга с 27 июля. Новое подразделение - кавалерийский взвод Специального полка полиции - впервые представили в июне на торжественном строевом смотре на Дворцовой площади. Тогда же полицейские всадники приступили к охране порядка в крупных лесопарковых зонах города и Ленинградской области.