В дни фестиваля "Народная лодка" на острове-граде Свияжск пройдет парад яхт

Директор музея-заповедника Артем Силкин отметил, что ожидается около 100 участников из разных регионов

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел "Народная лодка" пройдет на набережной Свияжска (Татарстан) 5 и 6 августа. Запланированы в том числе парад парусных яхт и соревнования на гребных лодках, сообщил ТАСС директор музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артем Силкин.

"Фестиваль проходит раз в два года. <…> На "Народную лодку" приедут люди, которые занимаются лодкостроением, приедут люди, которые ходят в какие-то походы интересные на лодках. И плюс к этому у нас [запланирована] большая концертно-развлекательная программа", - сказал Силкин.

В частности, откроется фестиваль парадом судов - соберутся парусные яхты из разных регионов. По словам Силкина, ожидается около 100 участников. В воскресенье состоятся соревнования на гребных лодках.

В пресс-службе музея-заповедника уточнили, что суда на набережной Свияжска будут пришвартованы в течение двух дней. "Все желающие смогут совершить прогулку, для этого нужно обратиться к капитанам кораблей. Также будет организована площадка с прокатом сап-бордов и радиоуправляемых парусных моделей", - сказал в пресс-службе.

На набережной также развернется обширная программа. Сценой для музыкальных и театральных коллективов станет девятиметровый карбас - парусно-гребное промысловое и транспортное судно - "Христофор". Планируются выступления артистов, художественные мастер-классы и другое. "Большая ремесленная ярмарка и зона мастер-классов дополнят общую картину фестиваля. Юным посетителям тоже скучать не придется, для них организована специальная театральная и игровая программа", - добавили в пресс-службе.