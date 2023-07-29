29 июля, 11:01

В Москве за сутки выпала одна пятая от месячной нормы осадков

Софья Сандурская/ ТАСС
© Софья Сандурская/ ТАСС

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что в июле 2023 года в городе выпало 144 мм, что в 1,7 раза больше нормы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Одна пятая от месячной нормы осадков выпала в Москве за минувшие сутки, в Подмосковье - половина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За минувшие сутки в столице на метеостанции ВДНХ выпало 14 мм, в Тушине - 17 мм, МГУ и [на] Балчуге - 19 мм, что составляет 1/5 от месячной нормы. В Подмосковье больше всего зафиксировано в Егорьевске - 32 мм и Коломне - 35 мм - это ровно 50% от всего июльского объема небесной влаги", - говорится в опубликованном сообщении.

Тишковец отметил, что в июле в Москве выпало 144 мм, что в 1,7 раза больше нормы, а среднемесячная температура на 1,2 градуса отстает от нормы.

Он также добавил, что дожди к вечеру прекратятся, а воскресенье будет "относительно погожим и умеренно теплым". 

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© Информационное агентство ТАСС
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