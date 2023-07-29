На Нижний Новгород обрушилась гроза с градом и сильным ветром

Перекрыто движение по улице, которая соединяет несколько районов города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Гроза с сильным ветром и градом обрушилась на Нижний Новгород, передает кореспондент ТАСС.

Резкие порывы ветра начались около 13:00. Затем пошел мощнейший дождь с градом. На улице Ванеева видно несколько поваленных деревьев и столб. Движение по улице, которая соединяет несколько районов города, перекрыто.

Ливень с порывами ветра на данный момент продолжается.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в филиале "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" - введен режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе организации. К оперативному реагированию готовы 204 бригады энергетиков - 679 специалистов и 353 единицы спецтехники. Кроме того, в распоряжении филиала находятся 302 передвижных резервных источника электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

"В "Нижновэнерго" работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов", - сообщили в пресс-службе.