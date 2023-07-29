29 июля, 11:09

В Таганроге открыли горячую линию для пострадавших при ЧП с украинской ракетой

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщал, что пострадавшие получат выплаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Горячая линия открыта для пострадавших при ЧП с украинской ракетой, обломки которой упали в пятницу в центре Таганрога, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Андрей Фатеев.

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"В администрации города организована горячая линия для пострадавших. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8634) 43-12-09", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пострадавшие при ЧП с украинской ракетой в Таганроге получат выплаты. 

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