В Таганроге открыли горячую линию для пострадавших при ЧП с украинской ракетой

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщал, что пострадавшие получат выплаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Горячая линия открыта для пострадавших при ЧП с украинской ракетой, обломки которой упали в пятницу в центре Таганрога, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Андрей Фатеев.

"В администрации города организована горячая линия для пострадавших. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8634) 43-12-09", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пострадавшие при ЧП с украинской ракетой в Таганроге получат выплаты.