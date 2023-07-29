В Казахстане введут полный запрет на электронные сигареты

Как сообщила депутат нижней палаты парламента республики Нургуль Тау, будут внесены соответствующие изменения в законодательные акты для решения этого вопроса

АСТАНА, 29 июля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение о полном запрете в республике вейпов (электронных сигарет), жидкостей и ароматизаторов к ним. Об этом сообщила депутат нижней палаты парламента Казахстана, член фракции от партии "Республика" Нургуль Тау.

"В своем запросе я предложила ввести полный запрет на продажу вейпов <...>. Члены межведомственной комиссии почти единогласно (12 против 2) проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов", - приводятся ее слова в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Будут внесены соответствующие изменения в законодательные акты для решения этого вопроса, указала Тау.

Ранее она сообщала со ссылкой на данные министерства финансов, что рынок электронных устройств для потребления никотина вырос в Казахстане в 300 раз с 2020 года по 2022 год. В то же время законность ввоза этого продукта вызывает сомнения, отмечала депутат.