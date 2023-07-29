Фонд капремонта Москвы проведет мастер-классы и организует кинопоказы в рамках МУФ-2023

В пресс-службе столичного комплекса КГХ отметили, что гости мероприятия смогут узнать больше о капитальном ремонте многоквартирных домов и воссоздании архитектурно-исторического облика жилых домов-памятников

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мастер-классы, кинопоказы и экскурсии состоятся в рамках Московского урбанфорума от Фонда капитального ремонта (ФКР) с 1 августа по 10 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).

"Специальные мероприятия проведет Фонд капремонта Москвы в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках". Гости олимпийского комплекса узнают больше о капитальном ремонте многоквартирных домов и воссоздании архитектурно-исторического облика жилых домов-памятников, а еще смогут "примерить" профессию реставратора", - говорится в сообщении.

Так, в программе ФКР с 1 августа по 10 сентября ежедневные занятия по созданию лепных элементов декора. "Попробуйте себя в роли реставратора и с помощью 3D-моделирования сделайте из гипса архитектурный элемент - многолепестковый симметричный цветок. Поделку можно забрать на память", - обратились к москвичам в пресс-службе.

Там отметили, что такой же цветок украшает фасад особняка Ольги Кирьяковой в Большом Дровяном переулке, где в 2021 году провели реставрацию: выполнили сложную докомпановку лепного декора фасада, восстановили исторические поручни и перила, отреставрировали напольную плитку и деревянные элементы декора уникальных подъездов.

"Кинопоказы в летнем кинотеатре, [который] откроется 5 августа у павильона Фонда капитального ремонта Москвы, неподалеку от панда-парка. Киновечера будут проходить по пятницам и субботам с 20:00. Вход свободный. Приятный бонус - общение с известными столичными гидами и реставраторами", - добавили в комплексе городского хозяйства.

Кроме того, в рамках Московского урбанфорума запланированы авторские экскурсии по исторической столице от историка-москвоведа, победителя конкурса "Московский гид" Георгия Макеева. Прогулки запланированы на 2, 8, 15, 29 августа и 5 сентября. "Чтобы присоединиться к ним, в указанные даты подойдите в 12:00 к месту начала - доходному дому А. Д. Сидамона-Эристова по адресу: улица Малая Бронная, дом 31/13", - заключили в пресс-службе КГХ.