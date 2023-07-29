Победители проекта "Экософия" представят РФ в рамках Года экологии ШОС в 2024 году

Участниками финала стали 116 человек из 36 регионов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Победители первого финала проекта "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей" будут представлять страну в рамках Года экологии, которым Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объявила 2024 год. Об этом заявил председатель экспертного совета проекта "Экософия" Вадим Петров в ходе финала проекта.

"Главы государств объявили в рамках ШОС 2024 год как Год экологии - это основной формат сближения различных технологических решений и совместного использования природных ресурсов, формирования совместных программ устойчивого развития, решения экологических вопросов и многое другое. "Экософия" - важнейший инструмент международного сотрудничества, особенно в нынешних геополитических условиях, поскольку экологическая культура - вне санкций, это чисто гуманитарная миссия. <…> Совершенно очевидно, что экология станет объединяющим фактором, а экологическая сборная проекта "Экософия" в рамках ШОС даст возможность серьезным образом усилить и Год экологии, и повестку сотрудничества между нашими странами", - сказал Петров.

По его словам, для стран ШОС нужно сформировать систему совместного управления талантами - экосборную ШОС в рамках проекта "Экософия" на примере инструментов и различных организаций, которые занимаются экологией. При этом проект нацелен на выработку позитивной повестки для совместного устойчивого развития.

В ходе финала конкурса в воскресенье за звание эколидеров будут бороться участники, вошедшие в состав первой экосборной России. Победители будут представлять свои регионы в экоповестке в масштабе всей страны. Участниками финала являются 116 человек из 36 регионов РФ, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик.

О проекте

Проект "Экософия" запущен в июне 2022 года. К инициативе по развитию экологической культуры присоединились уже почти 50 тыс. активистов. Основная цель - создание условий для самореализации людей, которые ведут экологичный образ жизни, увлеченных разумным потреблением, готовых стать лидерами общественного мнения в области экологической культуры, а также для специалистов в области устойчивого развития.

Конкурс "Экософия" проходит в двух форматах: заочный этап "Я так живу" - онлайн-платформа для прокачки полезных экопривычек; очные этапы проходят в формате эколого-промышленных экспедиций, включающих оценочные конкурсные мероприятия - это направление "Экосборная". Подать заявку на участие в очной части можно по 15 номинациям: экоактивист, экогастрономия, экоздоровье, экологика, экоарт, экомедиа, экомероприятия, экомода, экоофис, экопроизводство и экопрофессионал, экосбор, экотерритории, экозoo. По итогам финала отберут 15 эколидеров, призами для которых станет медиапакет для продвижения в различных СМИ.