Удмуртия доставила в ЛНР более 20 тыс. упаковок лекарств

Глава Лутугинского района Евгений Бондарь сообщил, что пациентам передали 5,5 тыс. упаковок антибиотиков, более 6 тыс. упаковок обезболивающих средств, 3,5 тыс. упаковок кардиологических препаратов и более 5 тыс. упаковок лекарственных средств для лечения других заболеваний

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Удмуртская Республика доставила в подшефный Лутугинский район Луганской Народной Республики (ЛНР) более 20 тыс. упаковок лекарств, сообщил глава Лутугинского района Евгений Бондарь.

"Регион-шеф Удмуртская Республика направила в Лутугинский район фуру с лекарственными препаратами различных наименований. Пациентам Лутугинской центральной районной многопрофильной больницы было передано более 20 тыс. упаковок лекарств: 5,5 тыс. упаковок антибиотиков, более 6 тыс. упаковок обезболивающих средств, 3,5 тыс. упаковок кардиологических препаратов и более 5 тыс. упаковок лекарственных средств для лечения других заболеваний", - написал он в своем Telegram-канале.

Лутугинский район и Удмуртская Республика подписали соглашение о сотрудничестве 1 июня 2023 года. Подписи под документами тогда поставили главы администрации Лутугинского района Евгений Бондарь и Удмуртской Республики Александр Бречалов.