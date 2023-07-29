В Красногорске закрыли столовую на предприятии, где отравились рабочие

Проводятся проверки поставщиков продуктов для столовой

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Помещение столовой предприятия в Красногорске, где отравились работники, закрыли до выяснения всех обстоятельств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"На данный момент помещение столовой закрыто до выяснения всех обстоятельств. Все сотрудники, получавшие еду из столовой, направлены на дополнительное медицинское обследование. ТПГК "Союзснаб" подтверждает случившуюся ситуацию. Со всеми пострадавшими - 29 человек - и их родственниками представители ТПГК "Союзснаб" на связи в круглосуточном режиме. Компания оказывает и будет оказывать всю необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту инцидента ведется расследование - идут проверки поставщиков продуктов для столовой. Кроме того, усилены меры безопасности, идет дезинфекция пищеблока и столовой. На территорию предприятия с целью проведения официальной проверки помещения столовой и пищеблока выезжали представители Роспотребнадзора. "Официальное заключение будет получено после полного завершения экспертизы", - заключили в администрации.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области сообщили ТАСС, что 34 пациента с подозрением на отравление госпитализированы из Красногорска в подмосковные медицинские учреждения, их состояние оценивается как стабильное либо средней степени тяжести. Прежде ГСУ СК России по Московской области сообщило, что по факту отравления 29 рабочих на предприятии в Красногорске возбуждено уголовное дело. Все рабочие госпитализированы после приема пищи в столовой предприятия. Угрозы их жизням нет. Ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что ведомство начало эпидрасследование по факту вспышки острой кишечной инфекции в Красногорске. Отмечалось, что за медицинской помощью обратились 38 человек, 31 из них госпитализировали. Причина возникновения очага ОКИ устанавливается. Предприятию выдали предписание о проведении дополнительных противоэпидемических (профилактических) мероприятий.