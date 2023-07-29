Глава информагентства ANTA заявил, что Мадагаскар настроен на сотрудничество с ТАСС

Вава Мандимбисуа Ракутуаривундзи назвал важным для агентства форум Россия - Африка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Национальное информационное агентство Мадагаскара "Таратра" (ANTA) с удовольствием возобновит отношения с ТАСС и настроено их активно развивать. Об этом сказал в интервью ТАСС генеральный директор ANTA Вава Мандимбисуа Ракутуаривундзи, который принимал участие во Втором медиафоруме Россия - Африка.

"Этот форум, в котором малагасийские журналисты участвуют впервые, очень важен для нас, - отметил он. - Мы хотим получать подлинную, достоверную, а не фейковую информацию о событиях в мире, и поэтому решительно настроены на развитие отношений с ТАСС. В советское время эти отношения были плодотворными: на Мадагаскаре работал корпункт ТАСС, а мы по соглашению получали от вас новостную ленту. Мы помним об этом и готовы вернуться к активному сотрудничеству. Тем более что ныне наше агентство переживает второе рождение. Нам очень необходима помощь в освоении передовых технологий обработки и передачи информации, содействие в подготовке высококвалифицированных кадров".

"К сожалению, мы на Мадагаскаре получаем международные новости в интерпретации западных, прежде всего французских СМИ, которые не могут похвастаться объективностью и непредвзятостью, - указал глава ANTA. - Мы хотим, чтобы в нашем медиапространстве присутствовали и российские СМИ".

"Многие малагасийцы с благодарностью вспоминают об активных связях с вашей страной в советский период, - отметил Вава Ракутуаривундзи. - Мы и теперь радушно встретим российских журналистов, ведь у нас, в отличие от некоторых других африканских государств, нет жестких ограничений на работу иностранных СМИ. Мы открыты для сотрудничества с Россией, с ТАСС".

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним был организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС являлся фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.