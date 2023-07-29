Путин нашел время в плотном рабочем графике для обещанной встречи с многодетными семьями

Глава государства организовал им поездку в Москву с экскурсией в Кремль и пообщался с ними по видеосвязи из Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин исполнил обещание, данное пару месяцев назад нескольким многодетным семьям, и организовал им поездку в Москву с экскурсией по Кремлю. Сам глава государства пообщался с гостями столицы по видеосвязи из Санкт-Петербурга, где последние дни работал на саммите Россия - Африка.

Во встрече по видеосвязи из Александровского зала Большого Кремлевского дворца принимают участие: семья Кравцовых из Смоленской области, у которых семь детей; семья Ильиных из-под Архангельска, воспитывающие восемь детей; семья Ильи и Елизаветы Шишкиных из Майкопа - у них 11 детей; семья Туговых из КЧР (восемь детей); чета Максима Лопатина и Снежанны Рожковой из Кировской области (семь детей); семья Беловых из Челябинской области (восемь детей), а также Букреевы из Новосибирска (восемь детей) и Гореловы из Магадана (10 детей).

1 июня, в День защиты детей, Путин также по видеосвязи проводил встречу с многодетными семьями, награжденными орденами "Родительская слава". Тогда члены семьи Шишкиных, живущей на юге страны, рассказали президенту, как были рады дети, узнав о предстоящем общении, строили планы на поездку в Москву, но очень довольны, что беседуют с главой государства, хоть и по видеосвязи.

"По поводу "едем в Кремль": дети ожидали - и вроде как не случилось. Знаете, я хочу вам сказать и всем другим участникам нашей сегодняшней встречи: всем, кто захочет, мы легко - я коллег попрошу - организуем вам поездку в Москву и в Кремль", - заверил Путин. Он сказал, что сроки поездки согласуют с ее участниками, чтобы им было удобно. "Я, правда, не уверен, смогу ли я вписать в график встречу нашу, но то, что поездка будет интересной, гарантирую, обещаю", - предупредил президент.

Тем не менее глава государства нашел время для новой беседы с многодетными семьями - в субботу вечером, после двухдневного саммита, который в пятницу завершился далеко за полночь, а в субботу днем продолжилась череда двусторонних встреч российского лидера с коллегами из африканских стран.

Как ранее отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами, "президент всегда уделяет большое внимание многодетным семьям и высоко ценит родительский труд".