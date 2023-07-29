"Одноклассники" откажутся от оценок под фотографиями

В соцсети появится функция приватного "Класса"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) уберет возможность ставить оценки фотографиям и добавит функцию приватного "Класса". Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

"Социальная сеть "Одноклассники" отказывается от оценок под фото и добавит новую функциональность реакций. Этот шаг позволит создать более комфортную и уважительную среду для коммуникации внутри ОК", - говорится в сообщении.

Функция оценок фотографий от 1 до 5 перестанет быть доступной для всех пользователей до конца августа, добавили в пресс-службе.

Кроме этого, соцсеть введет функцию приватного "Класса", который виден только авторам контента и не отображается в ленте у других пользователей. Оставить приватный класс пользователи могут при наведении на кнопку "Класс" в веб-версии и при длительном нажатии на ту же кнопку в мобильном приложении.

Такое решение принято в целях улучшить общение и взаимодействие между пользователями, снизить уровень негатива между пользователями, сократить возможности для нежелательных знакомств и повысить приватность в ленте. "Функциональность оценок в "Одноклассниках" позволяла дать обратную связь о фотографии и выразить ее от одного до пяти баллов, или поставить "5+". Во многих сценариях оценки дублировали функцию обратной связи наряду с "Классами", а оценки ниже 5 могли вызывать негатив в коммуникации у пользователей", - отметили в пресс-службе.