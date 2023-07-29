Песков сообщил, что Путин прервал встречи с африканскими лидерами ради многодетных семей

Пресс-секретарь главы государства отметил, что президент России изменил рабочий график, чтобы семьям не пришлось ждать общения с ним

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня перестроил рабочий график, чтобы многодетным семьям долго не пришлось ждать общения с ним, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, изменил ли Путин график, чтобы не заставлять семьи и детьми ждать.

В субботу в Санкт-Петербурге Путин проводит двусторонние встречи с коллегами из стран Африки, которые приехали в Санкт-Петербург на саммит 27-28 июля. В субботу у российского лидера было намечено пять таких бесед: с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, Конго Дени Сассу-Нгессо, а также президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. С полудня прошли встречи с президентами Буркина-Фасо, ЮАР, Гвинеи Бисау, после чего глава российского государства прервал череду переговоров и по видеосвязи соединился к Кремлем, чтобы поговорить с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Путин уже общался с ними 1 июня и тогда пригласил их приехать в Москву, познакомиться с достопримечательностями столицы. Теперь же президент решил узнать о впечатлениях ребят и их родителей.

Встреча с многодетными семьями

В начале общения с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава", Путин обратился к участникам мероприятия: "К сожалению, меня в Москве сегодня нет, я в Петербурге, где у нас большая работа с нашими коллегами из африканских стран. Но работа - есть работа, так что вы уж меня извините, что встреча наша так и не состоялась". Он отметил, что, тем не менее, очень рад видеть все семьи в Москве.

"Искренне рад вас видеть, приветствовать, - сказал он. - Видеть, что ваши большие, дружные семьи из разных регионов нашей страны сейчас все вместе находятся в Москве, где, как мы и договаривались с вами 1 июня, в Международный день защиты детей, увлекательная, надеюсь, увлекательная, насыщенная программа".