Путин во время общения с семьями пожелал достойной службы их сыновьям, принимающим присягу

Президент России также поздравил именинников в семьях, награжденных орденом "Родительская слава"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал достойной службы сыновьям, которые принимают присягу в армии, двух многодетных семей, а также поздравил именинников во время общения с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

"В семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья как раз в эти дни принимают присягу в армии, и хочу пожелать им достойной службы", - сказал президент. "Поздравляю и Виктора Горелова, ему сегодня исполняется 19 лет", - добавил Путин.

Он также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. "Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну, - она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, - и тех членов семьи, кто сегодня в Москве", - сказал Путин.