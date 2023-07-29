План благоустройства у станций МЦД и метро в Москве выполнили на 60%

Работы проводят на участках возле будущего МЦД-4

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Годовой план по благоустройству территорий у станций Московских центральных диаметров и столичного метрополитена выполнили на 60%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Благоустраиваем территории рядом с московскими центральными диаметрами и станциями метрополитена. План этого сезона выполнен на 60%", - написал мэр.

Он уточнил, что работники приводят в порядок участки возле будущего МЦД-4. Например, у станции Санино сделают новые тротуары, парковочные карманы и разворотный круг для автобусов и машин у северной платформы, новое освещение и современные остановки. У станции Крекшино создали два разворотных круга для автобусов и парковки для автомобилей. Провода уберут под землю, обустроят наземные пешеходные переходы, обновят освещение, установят светофоры и остановки. Здесь также приведут в порядок пространство для отдыха у входа на платформу со стороны 2-й Железнодорожной улицы. У станции Поклонная прокладывают дополнительную ливневку и меняют систему освещения, делают парковочные места и разбивают газон.

"Расширяем тротуары у Трикотажной МЦД-2. Благоустроим территории возле двух храмов, создадим зону отдыха со стелой, установим новые фонари и разобьем большой цветник. Рядом со станцией метро "Нижегородская" развернуты работы в Орехово-Зуевском проезде и на Басовской улице, где обновляем тротуары и проезжую часть, меняем систему освещения. Приводим в порядок Нововладыкинский проезд возле московского городского вокзала Окружная. Уже завершили работы в Локомотивном проезде, где обустроили уютное общественное пространство", - добавил Собянин.

Возле станции метро "Медведково" идет обновление 95-метровой лестницы, соединяющей улицу Широкую и Заревый проезд. Вдоль нее установят фонари, а на ее площадках - скамейки, лавочки-клумбы, кадки с деревьями и урны. Для маломобильных горожан сделают пандус с поручнями.

"Скоро закончим работы вокруг станции БКЛ "Марьина Роща". Сделали комфортное общественное пространство вблизи Храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице. Сейчас обновляем тротуары и проезжую часть в 7-м проезде Марьиной Рощи", - заключил мэр.