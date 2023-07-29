В Москве наградили победителей в категории "Юниоры" чемпионата ArtMasters

Конкурс проводился по 10 компетенциям

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Церемония награждения победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в возрастной категории "Юниоры" состоялась в Москве. Победителями стали участники из Санкт-Петербурга, Кемерово, Тулы, Воронежа и других регионов России, передает корреспондент ТАСС.

"Более 5 тыс. заявок поступило из всех регионов страны, даже из-за рубежа, в том числе из стран, которые принято считать недружественными. Жюри даже готово было отобрать их в финал, но родители запретили им приезжать. Ничего страшного, у нас конкуренция очень высока. 100 ребят, которые приехали на финал, представляют все регионы нашей страны, в том числе новые регионы страны", - рассказал начальник Управления президента России по общественным проектам, председатель оргкомитета чемпионата творческих компетенций ArtMasters Сергей Новиков.

Чемпионат проводился по 10 компетенциям. По решению жюри лучшим 3D-дизайнером стал Аркадий Тышковец из Санкт-Петербурга, а в категории "Видеомонтажер" победила Софья Терещенко из Белгорода. Главную награду в компетенции "Веб-дизайнер" получила участница из Санкт-Петербурга Полина Егорова, в компетенции "Видеооператор" - Кузьма Григорьев из Кемерово, а в компетенции "Геймдизайнер" - Константин Ознобишин из села Сива. Первое место в компетенции "Звукорежиссер кино и медиа" получил Петр Зотов из Балашихи, а в компетенции "Клипмейкер" победу одержала Кира Басова из Тулы. В компетенции "Сценарист" лучшим стал Алексей Ракитянский из Старого Оскола, в компетенции "Художник-аниматор" - Арсений Семенов из Санкт-Петербурга.

Лучшим композитором популярной музыки стала Алена Максимова из Воронежа, автор композиции "Несмеяна". "Именно эту песню мы берем для группы "Фабрика". Надеюсь, ты заработаешь на ней большой авторский гонорар", - сообщил со сцены композитор и продюсер, член наблюдательного совета ArtMasters Игорь Матвиенко.

В рамках чемпионата путем жеребьевки ребята также были разделены на команды по двум направлениям: "Музыкальный клип" и кросс-медийный проект "Анимационный фильм". Команды направления "Музыкальный клип" получили задание создать треки о супергероях славянской мифологии и музыкальные клипы на них. В результате победителем в этом командном направлении стало произведение "Яд". Проект создавался композитором Никитой Антиповым, клипмейкером Кирой Басовой, видеооператором Алиной Глазенко, режиссером монтажа Владиславом Николаенко. Артистом выступила София Кирсенко. Команда также получила приз зрительских симпатий по итогам голосования в группе ArtMasters в соцсети "ВКонтакте".

Перед командой проекта "Анимационный фильм" стояла задача подготовить фильм о традициях, мечтах и суперсиле сказочных героев, живущих в современном мире, а также создать три сопутствующих продукта: прототип компьютерной игры, 3D-модель анимационного персонажа и прототип веб-сайта, необходимые для продвижения и масштабирования концепции анимационного фильма. Главную награду жюри присудило проекту "Сирин", авторами которого стали художник-аниматор Злата Бурым, сценарист Алексей Ракитянский, звукорежиссер кино и медиа Алена Лебедева, композитор Давид Бажин, веб-дизайнер Мария Мущинкина, 3D-дизайнер Дмитрий Костарнов и геймдизайнер Сергей Бордунов. "Для меня этот чемпионат - это, прежде всего, удовольствие встречи с талантливыми людьми. Сегодня у нас церемония закрытия, но, на самом деле, для вас - это церемония открытия. Потому что дальше только вперед и выше", - сказал ректор ГИТИС, председатель экспертного совета ArtMasters Григорий Заславский.

Чем наградили победителей

Победители получили денежные сертификаты номиналом в 250 тыс., 150 тыс. и 75 тыс. рублей, которые можно будет потратить на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования, материалов, инструментов и ПО в соответствии с направлением деятельности, а также реализацию собственного проекта. Кроме того, 55 финалистов получили приглашение в МДЦ "Артек" на специальную творческую смену.

"Очень важно, что чемпионат растет и развивается. И его участники тоже развиваются - ребята, которые в прошлого году занимали 8-10 места, штурмуют пьедестал и показывают результаты намного выше. Это значит, что вы растете профессионально вместе с чемпионатом, и для нас это самый главный результат. Глядя на вас, на вашу энергию, на ваши работы, мы понимаем, что у этой страны есть прекрасное светлое настоящее и будущее", - заключил руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.