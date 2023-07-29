Семья Кравцовых из Смоленской области подарила Путину фигурку ангела

Многодетная мать поблагодарила президента от имени всех родителей и детей за недельную поездку в Москву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Многодетная мать Олеся Кравцова из Смоленской области подарила президенту Владимиру Путину фигуру ангела, чтобы он всегда оберегал президента России.

"От всех многодетных семей примите от нас подарок, пожалуйста, Владимир Владимирович, - ангела, который будет вас оберегать. Он сидит на шаре, в котором руками наших детей вырезаны сердечки - и подписаны каждым родителем и каждым ребенком, у которых сердца отзываются благодарностью", - сказала Кравцова на встрече Путина по видеосвязи с лауреатами ордена "Родительская слава", посетившими сегодня Кремль.

Она поблагодарила Путина от имени всех родителей и детей за недельную поездку в Москву, за организованное посещение музеев Кремля, в том числе Грановитой палаты, за полет над парком "Зарядье". Также президента поблагодарил ее сын - Матвей, он признался в любви к Москве и поделился, что хотел бы выучиться и перевезти в столицу всю свою семью.

Мама многодетной семьи из Кировской области Снежанна Рожкова также подарила Владимиру Путину журнал, который издают ее родители о счастливой семье, о радостном материнстве и о детях. Она добавила, что в журнале семья написала пожелание президенту России. А ее сын Георгий рассказал Путину, что во время поездки в Москву его особенно впечатлил музей Победы. Ее дочь - Елизавета Лопатина поблагодарила президента за яркие эмоции от поездки в Москву, особенно - от посещения цирка, где ей понравилось выступление морских котиков.

Глава многодетной семьи из Магадана Вадим Горелов выразил свое восхищение организованной поездкой и рассказал, что завтра он с детьми приедет в Санкт-Петербург и попросил о встрече, чтобы лично пожать руку президенту России. Его сын Юрий пожелал Путину крепкого здоровья и поделился, что ему больше всего понравился музей на Поклонной Горе, где он узнал много нового об истории своей страны. Кроме того, он поблагодарил президента за возможность в поездке познакомиться с многодетными семьями со всей России, с которыми за неделю они очень подружились. Его сестра София рассказала, что неизгладимое впечатление на нее произвело проживание в красивых номерах столичной гостиницы "Россия" и двухчасовая поездка на теплоходе.

Во встрече по видеосвязи из Александровского зала Большого Кремлевского дворца приняли участие семья Кравцовых из Смоленской области, у которых семеро детей, семья Ильиных из-под Архангельска, воспитывающие восемь детей, семья Ильи и Елизаветы Шишкиных из Майкопа - у них 11 детей, семья Туговых из Карачаево-Черкесии (восемь детей), чета Максима Лопатина и Снежанны Рожковой из Кировской области (семь детей), семья Беловых из Челябинской области (восемь детей), а также Букреевы из Новосибирска (восемь детей) и Гореловы из Магадана (10 детей).