Путин пригласил многодетную семью из Магаданской области на военно-морской парад

Мероприятие состоится 30 июля в Санкт-Петербурге

ТАСС, 29 июля. Президент России Владимир Путин пригласил многодетную семью Гореловых из Магаданской области на военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в ответ на просьбу о личной встрече во время общения по ВКС с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

"Сейчас пожелание было такое, чтобы вам лично пожать руку, поблагодарить за проявление такого великодушия, что вы нас пригласили, потому что никто, наверное, так не смог бы просто приехать, посетить столько мест, увидеть столько всего. У нас есть такая возможность, наша администрация магаданская оплатила нам билеты в Санкт-Петербург, и мы сегодня ночью как раз к вам туда собираемся приехать. Если у вас получится, может быть, уделить две минуты для личного рукопожатия", - сказал глава семьи Вадим Горелов, уточнив, что они приедут в Санкт-Петербург 30 июля в 10:00.

Президент пригласил Гореловых на Главный военно-морской парад. "Парад завтра в Петербурге в 11:00, так что вы, думаю, можете вполне успеть. Если интерес есть, то организуем это. Мне кажется, что это будет отдельное, знаковое, очень яркое мероприятие", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что Путин в День Военно-морского флота, 30 июля, примет Главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте.