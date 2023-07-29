Горнолыжные курорты Сочи возобновили работу канатных дорог и туристических троп

В частности, открыты Йети-парк и Парк водопадов Менделиха

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Канатные дороги возобновили работу на курорте "Красная Поляна" в Сочи после закрытия в пятницу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили ТАСС в администрации курорта. Туристические тропы на курорте "Роза Хутор" также вновь доступны для посещения.

"Все объекты на курорте "Красная Поляна", включая канатные дороги, сегодня работают в штатном режиме", - сообщили в администрации.

Помимо этого, вновь открылись для посещения туристические тропы горного курорта "Роза Хутор". "Из горных развлечений сегодня открыты пешие тропы и канатные дороги с подъемом на Роза Пик, тюбинг, Йети-парк, Парк водопадов Менделиха (малое, среднее и большое кольца), а также смотровая площадка", - сообщается в Telegram-канале курорта.

По данным метеорологов, 29 июля на курорте установилась хорошая погода: есть небольшая облачность, слабый ветер, температура от +10 до +25 градусов тепла в зависимости от высоты.

Штормовое предупреждение объявили в Сочи накануне. В Краснодарском крае до 29 июля включительно ожидаются ливни, возможны подъемы уровня воды в реках, сходы селей, есть опасность формирования смерчей над морем. В Сочи в целях безопасности закрыли пляжи. Все городские службы также переведены на усиленный режим работы. Спасатели призвали жителей и гостей временно отказаться от отдыха у воды, а также принять все необходимые меры предосторожности.