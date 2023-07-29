29 июля, 14:54

Путин на примере залов Кремля заявил о гордости за исторические торжественные строения РФ

Глава государства отметил, что Большой Кремлевский дворец предназначен "для проведения торжественных мероприятий и протокольных встреч", поэтому он "такой красивый, такой несколько помпезный"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отечественные исторические строения и убранство кремлевских залов вызывают гордость.

Президент на встрече по видеосвязи с лауреатами ордена "Родительская слава", посетившими сегодня Кремль, рассказал про Большой Кремлевский дворец. Он отметил, что здание предназначено "для проведения торжественных мероприятий и протокольных встреч". "Мы здесь проводим такие мероприятия с нашими иностранными партнерами либо какие-то большие, крупные совещания, торжественные мероприятия всякие", - подчеркнул Путин, указав, что именно поэтому дворец "такой красивый, такой несколько помпезный, <...> он такой и есть, такой и должен быть".

"В России такие здания, сооружения, помещения исторического характера - конечно, мы можем этим всем гордиться", - добавил он. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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