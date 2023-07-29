29 июля, 16:07

Нину Дробышеву похоронили на Троекуровском кладбище

Народная артистка РСФСР умерла в возрасте 84 лет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Народную артистку РСФСР Нину Дробышеву, которая умерла 27 июля в возрасте 84 лет, похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра им. Моссовета.

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"Нина Дробышева похоронена на Троекуровском кладбище", - сказали в пресс-службе.

Ранее в Театре им. Моссовета прошла церемония прощания. Проститься с актрисой пришли родные, коллеги и почитатели ее таланта. Коллеги вспоминали ее как деликатного партнера, уникальную актрису, отмечали ее обаяние и высокий профессионализм. Траурная церемония завершилась долгими аплодисментами. 

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