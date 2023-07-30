Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин в День Военно-морского флота принимает Главный военно-морской парад, который проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ.

В этом году в параде участвуют 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тыс. военнослужащих. Завершится мероприятие прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-морского флота и юнг Юнармии.

Как сообщал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вместе с главой государства в параде в качестве гостей будут участвовать также четверо африканских лидеров, которые остались в Санкт-Петербурге после саммита Россия - Африка, и представители "уровнем пониже" еще пяти стран - участниц российско-африканского форума.

Традиция проводить в Петербурге Главный военно-морской парад появилась в 2017 году. Впервые он состоялся в акватории Невы 30 июля 2017 года.