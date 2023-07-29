29 июля, 17:24
Военная операция на Украине

В ДНР к концу сентября планируют восстановить 330 домов, поврежденных обстрелами ВСУ

Как сообщил врио главы республики Денис Пушилин, речь идет о зданиях в Червоногвардейском районе Макеевки

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики до конца сентября намерены восстановить 330 жилых домов, в том числе многоквартирных, которые были повреждены в Червоногвардейском районе Макеевки в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил в субботу врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Сегодня 400 человек работают над закрытием теплового контура. Со следующей недели планируется привлечь еще - будет более 500 человек. <...> С учетом дождей необходимо закрыть кровлю хотя бы пленкой, пока дойдет очередь до ремонта. Всего предстоит восстановить 330 объектов, работы планируется завершить к концу сентября", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он отметил, что бригады для восстановительных работ переводятся из других населенных пунктов ДНР. "Особо хочу поблагодарить Московскую и Ленинградскую области, город Сочи, а также компанию "Техстрой", они являются лидерами в восстановлении пострадавшего микрорайона", - добавил глава республики.

Вопросы подготовки региона к осенне-зимнему периоду стали одной из главных тем совещания, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак во время рабочей поездки в ДНР. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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