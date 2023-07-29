В Нижнем Новгороде за час выпала половина среднемесячной нормы осадков

В городе упало 98 деревьев

ТАСС, 29 июля. Половина среднемесячной нормы осадков выпала в субботу в Нижнем Новгороде за неполный час. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

"Вопреки прогнозам, ливень обрушился на город с субботы. По данным синоптиков, за неполный час выпала половина среднемесячной нормы осадков. А с начала июля показатели уже превысили 240%. Завтра - очередной ливень. Еще один погодный антирекорд", - написал Шалабаев.

Он отметил, что на 19:40 в городе упало 98 деревьев. "Большинство из них убраны, оставшиеся - в работе. Ночью и весь завтрашний день ликвидация последствий ливня и урагана будет продолжена. Важно, чтобы рабочая неделя началась штатно", - написал Шалабаев.

29 июля на Нижний Новгород обрушилась гроза с градом и сильным ветром. В городе было затруднено движение автобусов на нескольких улицах. Гроза закончилась.